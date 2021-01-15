В Минцифры не увидели причин для роста цен на сотовую связь в январе

Минцифры России не видит оснований для увеличения тарифов на связь в России в январе этого года. Об этом заявил в пятницу, 15 января, замглавы министерства Олег Иванов.

Он отметил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и заранее информировать об изменениях.

«Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — сказал Иванов в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день в аналитическом агентстве Content Review спрогнозировали рост цен на сотовую связь в течение 2021 года на 15–16%. В качестве одной из причин специалисты назвали пандемию коронавируса, из-за которой расходы операторов выросли.

Вместе с тем ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Известиями» отметил, что платить за связь с каждым годом приходится больше, потому что потребляемый клиентами трафик постоянно увеличивается.

В свою очередь в конце декабря 2020 года опрошенные «Известиями» аналитики прогнозировали, что цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10–15%.