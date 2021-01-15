ГП предложила выдать сертификаты на жилье ожидающим его более пяти лет сиротам

Генпрокуратура РФ предложила выдавать жилищные сертификаты тем детям-сиротам, которые не могут получить его более пяти лет, сообщает в пятницу, 15 января, «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.

«Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил с инициативой об изменении законодательства. Предложено принять альтернативные меры поддержки для решения жилищной проблемы лиц, состоящих на учете более пяти лет, — выдаче им сертификата на жилье», — отметили в Генпрокуратуре.

Краснов выразил мнение, что предложение позволит детям-сиротам самостоятельно подбирать и приобретать жилое помещение.

«Проведенные прокурорами субъектов РФ проверки показали, что жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не решена. Право на получение жилья не реализовали около 182 тыс. лиц этой категории», — добавили в пресс-службе ведомства.

При этом подчеркивается, что в регионах должный учет детей-сирот не налажен, допускаются случаи их неправомерного исключения из списков лиц, подлежащих обеспечению жильем.

В августе сообщалось, что депутат Государственной думы Елена Строкова предложила снизить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребенка из детдома. Как отмечала автор инициативы, в случае, если ребенок был усыновлен, он теряет право на получение жилья от государства. В этой связи многие семьи выбирают опекунство вместо усыновления, поскольку оно сохраняет для ребенка возможность претендовать на жилье.