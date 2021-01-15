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Индонезия продлила поиски на месте крушения Boeing 737

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Поиски жертв крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море продлеваются на три дня до 18 января. Об этом 15 января сообщило на своем сайте национальное поисково-спасательное агентство Индонезии.

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«Было решено, что поиски жертв и обломков самолета авиакомпании Sriwijaya Air будут продлены на три дня, до понедельника», — отметил министр транспорта Индонезии Буду Кариа Сумади. Как он уточнил, поиски продолжатся в море, а зона работ сместится ближе к берегу, куда обломки лайнера может уносить течением.

Поиски ведут суда с эхолокаторами для поиска речевого самописца и крупных обломков. На месте проведения спасательных работ ведется аэросъемка.

Ранее на этой неделе со дна был поднят бортовой самописец, и эксперты извлекли из него все данные.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. Воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно, взорвавшись.

Представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отмечал, что разбившийся самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

По данным авиакомпании, на борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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