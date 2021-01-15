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Сильное похолодание ожидается в Крыму на Крещение

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Жителей Крыма предупредили о сильных морозах. Температура воздуха упадет к Крещению на Южном берегу.

По данным МЧС, похолодание ожидается с 17 по 20 января. Температура воздуха опустится до -8...-10 градусов. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Согласно прогнозам, также в ближайшие дни на полуострове возможен снег.

Ранее сообщалось, что во время Крещения в Алтайском крае прогнозируют потепление. На юге региона воздух может местами прогреться до +7 градусов. Изменение погоды обусловлено приходом циклона из районов Каспийского моря.

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