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Минфин начнет обсуждение налогообложения в САР Калининграда и Дальнего Востока

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Министерство финансов России в январе начнет публичное обсуждение законопроекта о совершенствовании налоговых режимов в специальных административных районах (САР) Калининграда и Дальнего Востока взамен иностранных офшоров для холдинговых компаний. Об этом в пятницу, 15 января, в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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«Я думаю, что уже на следующей неделе или через неделю мы вывесим для публичного обсуждения соответствующий законопроект, который направлен на совершенствование налогового режима в специальных административных районах, — с тем, чтобы повысить интерес этих районов для холдинговых компаний, которые сейчас расположены в офшорных юрисдикциях, с тем, чтобы они переезжали в Россию», — приводит агентство его слова.

Соответствующий законопроект был опубликован в августе 2020 года. Согласно документу, международные компании, которые являются резидентами САР РФ, предлагается освободить от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов.

Льготами могут воспользоваться «активные обособленные подразделения». Такими считаются подразделения, если доля доходов международной компании от пассивной деятельности подразделения не более 20% от общей суммы доходов международной компании от деятельности этого обособленного подразделения за указанный период.

В конце марта президент России Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод дивидендов за рубеж до 15%. Формально она уже была на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения, которые заключены Россией примерно со 100 странами, бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в некоторых случаях и до 0%.

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