Кроссовер Lada Xray Cross получил новые комплектации

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начинает продажи кроссовера Lada Xray Cross в трех новых комплектациях. Об этом 15 января сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут предлагаться в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.). Стартовая цена на модель начинается от 790 900 рублей.

Все три комплектации оборудованы подушками безопасности водителя и пассажира, дневными ходовыми огнями, электроусилителем руля, рейлингами и 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками.

11 января сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.