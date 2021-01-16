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Названы самые востребованные профессии декабря в России

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Работодателей в России в декабре больше всего интересовали специалисты из отраслей транспорта, торговли и производства, пришли к выводу аналитики сервиса «Работа.ру».

Количество вакансий в сфере транспорта и логистики в декабре выросло на 25% по отношению к ноябрю. В сфере торговли вакансий стало больше на 21%. Число предложений для специалистов в области производства и агропрома выросло на 19%, а в сфере услуг на 14%, согласно результатам исследования.

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Чаще других в декабре в отрасли транспорта и логистики искали водителей, грузчиков и комплектовщиков, отмечается в тексте. Компании из сферы торговли больше всего нуждались в продавцах, менеджерах и кассирах. Среди специалистов в области производства и агропрома спрос был на токарей, слесарей и операторов, а в сфере услуг — на поваров, уборщиков и кассиров.

Аналитики сервиса выяснили, что соискатели в декабре искали работу с дистанционной занятостью. Количество новых резюме выросло на 1% по отношению к ноябрю. В то же время на 1% снизился интерес к полной занятости.

В целом же рост активности работодателей в декабре наблюдался во всех отраслях. Больше всего откликов соискателей в декабре получали вакансии для продавцов-кассиров, охранников, менеджеров по продажам, грузчиков и комплектовщиков.

Ранее, 6 января, жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем граждане хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей.

В конце декабря россияне заявили, что в 2021 году наиболее перспективными видами деятельности будут сферы IT, медицины и строительства.

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