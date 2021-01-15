Конкурс молодых ученых в Хабаровском крае проводят в смешанном формате

В Дальневосточном гуманитарном медицинском университете стартовала одна из самых представительных секций XXIII конкурса молодых ученых, который проходит в Хабаровском крае. Доклады по темам медицинской и биологической направленностей представили 23 участника в смешанном формате с применением дистанционных технологий.

«Это актуальные исследования по патологиям человеческого организма, болезням детей и взрослых, особенностям питания дальневосточников и многое другое», — рассказал ректор вуза Константин Жмеренецкий.

Выступления оценивают авторитетные ученые, профессора, доктора наук, академики, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Всего в XXIII конкурсе молодых ученых принимают участие около 120 исследователей в возрасте до 35 лет.

Напомним, в Хабаровском крае ученые изучают реку Амур. Осенью прошел второй этап исследования, которое проводят сотрудники регионального филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые обследовали основное русло, протоки и озера между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Комплексное изучение всего амурского бассейна продлится не менее трех лет. Оно позволит определить возможные к вылову объемы различных видов рыб.