Теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель на севере Каспия

В северной части Каспийского моря сел на мель теплоход «Композитор Гасанов». На его борту находится судовой экипаж в составе 16 человек.

Как сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на ГУ МЧС по Астраханской области, теплоход шел из российского порта Оля в иранский порт Энзели. Порт приписки судна — Астрахань.

Теплоход находится на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Повреждений корпуса нет, среди экипажа никто не пострадал. Еды и воды хватит на 14 суток.

В спасательной службе сообщили, что организовано взаимодействие с администрацией порта «Астрахань» и с МСКЦ. Движение судов не приостанавливали.