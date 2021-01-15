Житель Подмосковья выстрелил в сторону полицейских

Следственный отдел по подмосковному городу Пушкино ГСУ Следственного комитета России по Московской области начал проверку обстоятельств инцидента в одной из квартир, житель которой выстрелил в сторону двери, за которой находились полицейские. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка СУ СКР.

По предварительным данным, в пятницу, 15 января, мужчина 1956 года рождения выстрелил из охотничьего ружья в сторону металлической двери. Полицейские, находившиеся за ней, прибыли по вызову о готовящемся преступлении. Вызов поступил из квартиры, где находился злоумышленник.

«Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, изъята одна стреляная гильза и охотничье ружье», — отметили в ведомстве. Жильцов квартиры доставили в следственный отдел, их допрашивают следователи. Будет установлено наличие разрешение на ношение оружия, порядок его выдачи и контроля.

13 января Москве четыре человека пострадали во время стрельбы в кафе. Стрелявший скрылся с места инцидента.