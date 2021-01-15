Историческую усадьбу под Брянском возродят за 2,3 млн рублей

На возрождение брянской усадьбы Тенишевых выделят 2,3 млн рублей. Проект получил президентский грант по итогам соответствующего конкурса. Всего же поддержку получили 2 тыс. российских организаций, общая сумма которой 4,2 млрд рублей.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, парк бывшей усадьбы князей Тенишевых в Хотылево в 2018 году включили в Государственный реестр памятников культурного наследия. Таким образом, он может быть участником различных программ по реставрации. Также появилась дополнительная возможность уберечь парк от сноса и перестроек.

Усадьба находился в селе Хотылево Глинищевского сельского поселения Брянского района. Она расположена всего в 6 км от Брянска.

В конце августа сообщалось о планах восстановления парка великого князя Михаила Романова в поселке Локоть в Брасовском районе Брянской области. Работы будут проводиться в рамках реализации туристического проекта «Императорский маршрут».