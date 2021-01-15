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Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах

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Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило временные рамки выданного разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» до конца мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства в пятницу, 15 января.

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«Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая», — отметили в регуляторе.

Это расширило временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле прошлого года. Запрос касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в исключительной экономической зоне ФРГ.

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что работы по укладке части «Северного потока – 2» в водах Дании начнутся с 15 января. Строительство планируется закончить в июне.

В начале декабря BSH подтвердило, что согласовало укладку СП-2 в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021-го.

В прокладке труб участвуют судно «Академик Черский» и баржа-трубоукладчик «Фортуна». Баржа оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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