Автобус Биробиджан-Хабаровск столкнулся с грузовым автомобилем

Пассажирский автобус Биробиджан-Хабаровск попал в аварию, в результате которой пострадали два пассажира. Утром 14 января на улице Шоссейная в селе Белгородское Смидовичского района водитель междугороднего автобуса Peugeot, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Hino Ranger.

От удара автобус врезался в оказавшийся позади автомобиль Toyota, сообщает ИА ЕАОMedia. В результате ДТП два пассажира Peugeot получили телесные повреждения.

Как сообщалось 13 января, два человека погибли в аварии с опрокинувшемся автобусом на трассе под Ростовом-на-Дону. Еще трое пострадали. В салоне автобуса Москва–Донецк находились 15 человек. Предварительно известно, что все они являются гражданами непризнанной Донецкой Народной Республики. Причиной аварии стал сильный боковой ветер. Водитель не сумел справиться с управлением, и автобус опрокинулся.