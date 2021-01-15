Жители дома в Оренбурге опасаются обрушения из-за прорыва коллектора

Жители многоквартирного дома на улице Салмышской опасаются его обрушения из-за того, что более двух месяцев назад в этом районе прорвало коллектор с горячей водой. С тех пор вода подмывает фундамент и грунт.

В УК «Радужная» сообщили, что колодцы бесхозные, на балансе администрации города или коммунальных предприятий они не числятся. Таким образом, ситуация не может разрешиться до тех пор, пока собственник не будет найден.

Жители не раз обращались за помощью к городским властям, однако их просьбы пока остаются без ответа.

Как пишет ресурс 56orb.ru, дом, о котором идет речь, является 16-этажным. Его сдали в эксплуатацию в 2007 году. Общая площадь помещений – 13 803 кв. м.