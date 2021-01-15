На Камчатку и Приморье надвигается снежный циклон

Жителей Камчатки предупредили о возможном сходе лавин. На регион надвигается снежный циклон. Погода может ухудшиться в ночь на 19 января, сообщает телеканал «Известия». Оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Режим повышенной штормовой опасности введён в Приморье. Непогода угрожает месту дислокации Тихоокеанского флота. Уже сейчас в регионе местами ветер до 25 м/с и снегопад.

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