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Скончался основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

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Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в Москве в возрасте 71 года, сообщил 14 января его друг киновед Вячеслав Шмыров.

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Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Ковида, как мне показалось, поначалу он не боялся, потом стал бояться. И ковид не заставил себя ждать… Светлая память светлому человеку Боре Грачевскому!» — написал Шмыров на своей странице в Facebook.

Информацию позже подтвердила жена Грачевского Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала Белоцерковская. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.

Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

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