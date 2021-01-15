В Москве возбудили дело после поставок почти 10 млн использованных перчаток
Уголовное дело возбуждено по факту поставок в Москву почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По данным ведомства, контракт на поставку перчаток был заключен между российской коммерческой организацией и зарубежной компанией.
«На основании таможенных деклараций, одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 млн штук, для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что в настоящее время в России введены ограничительные меры по борьбе с COVID-19 и предоставление использованных перчаток могло обернуться массовым заражением граждан, пишет «Газета.ру».
В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ («Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Ранее в этот же день стало известно, что в транспорте Москвы в новогодние праздники оштрафовали более 3 тыс. человек за отсутствие масок и перчаток.
В октябре депутат Госдумы Ярослав Нилов предположил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит жителей России не игнорировать меры защиты от коронавируса.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.