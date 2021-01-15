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Годовалый ребенок получил сильные ожоги от батареи в Оренбуржье

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В Оренбургской области в поселке Новосергиевка госпитализировали ребенка с сильными ожогами. Он получил термические ожоги тела I и II степени.

ЧП произошло по недосмотру взрослых. Полиция установила, что малыш во время сна упал между кроваткой и стеной, где была отопительная батарея, пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное УМВД.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

13 января сообщалось, что в Петербурге девятилетний ребенок едва не погиб, после того как попытался развести костер в квартире. Он смог потушить огонь, но отравился угарным газом.

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