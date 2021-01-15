Рособрнадзор обсудит бессрочную аккредитацию для российских вузов
Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для российских вузов. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 15 января, глава ведомства Анзор Музаев в ходе мероприятий Гайдаровского форума.
По его словам, в ведомство поступают разные инициативы, основное из них — бессрочная аккредитация вузов.
«Я скажу, что этот вопрос обсуждаем и, в принципе, реализуем», — отметил глава Рособрнадзора.
Как добавил Музаев, решение об организации процесса примет рабочая группа.
В начале января премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Контролировать работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.