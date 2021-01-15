Школьники Данкова помогают пенсионерам чистить снег в их дворах

Старшеклассники и преподаватели школы №1 Данкова в Липецкой области решили помочь одиноким пожилым жителям нескольких улиц почистить снег во дворах их домов. Накануне, 14 января, школьники пришли на занятия не только с учебниками, но и со своими лопатами.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на главу районной администрации Валерия Фалеева, для ребят старшего школьного возраста такая работа оказалась несложной. В числе тех, кому помогли, были пенсионеры, проживающие на улицах Гоголя, Некрасова, Горького, Советской, Энгельса, Вязовенской.

Сегодня, 15 января, школьники отправятся в Перехваль и Новониколаевское для того, чтобы также помочь в расчистке дворов от снега тем, кто в этом нуждается.