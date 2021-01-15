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Москва понадеялась на закрытие тюрьмы в Гуантанамо администрацией Байдена

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Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит взятое предыдущей американской администрацией обещание по закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 15 января.

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«Выражаем надежду, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо», — сказала она.

Захарова выразила надежду, что новая администрация Белого дома предоставит заключенным этого исправительного учреждения доступ к «справедливому, независимому и беспристрастному правосудию», проведет расследование и «привлечет всех виновных, в том числе занимающих самые высокие государственные должности, к ответственности за санкционирование, попустительство и участие в тайных содержаниях под стражей, произвольных арестах, пытках, ненадлежащем обращении, допросам с пристрастием, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом».

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, которых власти США подозревают в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она находится на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

В 2009 году тогдашний американский лидер Барак Обама издал указ о закрытии тюрьмы, но решение так и не было исполнено.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о сохранении этого исправительного учреждения.

В марте 2020 года Захарова указала Вашингтону на «двойные стандарты» после очередного ежегодного доклада Госдепа о ситуации с правами человека в мире. Она в том числе отметила, что в США продолжает работать тюрьма в Гуантанамо, большинство узников которой удерживаются на протяжении почти 20 лет без предъявления обвинений.

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