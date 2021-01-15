Под «мостом глупости» в Петербурге пострадал 200-й по счету грузовик

Очередная «Газель» пострадала под «мостом глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги в Санкт-Петербурге. О 200-й жертве моста стало известно в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «Вконтакте».

«Юбилейный 200-й у моста глупости», — цитирует петербуржцев телеканал «78». На опубликованных в паблике кадрах видно, что «Газель» от встречи с низким мостом серьезно пострадала. Кузов машины буквально развалился.

По данным телеканала, мост на Софийской реконструировать могут, но не будут. Причиной является сокращенное финансирование.

В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры считают, что на участке уже есть все условия для того, чтобы избежать происшествий под низким мостом. Например, установлено несколько предупреждающих знаков, информационных щитов, ограничителей проезда, демонстрирующих допустимую высоту. Также там установлены лежачие полицейские.

Аварии продолжаются, несмотря на предупреждения дорожников.