Теплоснабжение возобновили в домах и детсадах Липецка

В Липецке возобновилось теплоснабжение 21 многоквартирного дома, двух школ и трех детских садов. Тепло подается по временной схеме со сниженными параметрами.

Как рассказали Lipetskmedia в ПАО «Квадра – «Липецкая генерация», в больше части домов батареи стали горячими еще накануне вечером. Чуть больше времени потребовалось для включения отопления в трех домах на проспекте 60-летия СССР и в одном доме на улице Стаханова, но сейчас тепло есть везде.

Крупная коммунальная авария произошла в Липецке 14 января. Трубопровод был поврежден в районе улицы Стаханова. В результате без горячей воды и тепла остались жилые дома и детские учреждения.

14 января коммунальная авария произошла в Питкяранте в Карелии. Причина — аномальные морозы, из-за которых участок центрального трубопровода замерз. Теплоснабжение граждан нарушено не было.