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В России выставили на продажу необычный ВАЗ-2101

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В России выставили на продажу необычный седана ВАЗ-2101 1974 года выпуска. За машину, которая находится в Москве, продавец планирует выручить 270 тыс. рублей.

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Как утверждает продавец, автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым турбомотором. Его мощность составляет 350 л.с. Машина специально дорабатывалась для гонок.

Автомобиль оборудован механической коробкой передач, а также дверьми и капотом из пластика. Кроме того, на машину установлены особые колесные диски и дисковые тормоза спереди и сзади.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для куска сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.

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