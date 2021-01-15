Оттепели до +7 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют потепление во время Крещения в Алтайском крае. На юге региона воздух может местами прогреться до +7 градусов.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, теплая погода не характерна для широт региона в середине января. Крещенских морозов не ожидается. Оттепель будет обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря, пишет altapress.ru.

Синоптики отмечают, что теплые воздушные массы начнут поступать в Алтайский край 17 января. Местами по югу ожидается до +7 градусов. В северных районах потеплеет до -2 градусов.

Из-за потепления в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами возможно усиление ветра с метелью. 19 января в Алтайском крае станет немного холоднее, температура ожидается в пределах –8...–20 градусов.