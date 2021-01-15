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Карантинные меры ослабили для студентов в Курганской области

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Часть студентов колледжей и техникумов вернется к очному обучению в Курганской области. Однако это не касается студентов Кургана и Шадринска. Об этом заявили в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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При этом образовательные учреждения обязаны соблюдать все меры по борьбе с распространением COVID-19. В частности, продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

ИА «Ура.ру» напоминает, что ранее губернатор Вадим Шумков говорил, что с 18 января на очную форму обучения переведут всех школьников региона. По его данным, среди всех больных коронавирусом в Курганской области детей около 3%. Шумков полагает, что это немного.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возвращении столичных школ к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты будут разблокированы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов также говорил, что в подавляющем большинстве школ в российских регионах вновь начались занятия в очном формате.

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