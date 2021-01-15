Три грузовика пострадали в крупном пожаре в гараже в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар в здании авторемонтного гаража по адресу Ефремовский проезд, 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в ночь на пятницу, 15 января, в панельном здании размером 20х60 м загорелось оборудование. Площадь пожара составила 50 кв. м, уточняет телеканал «78».

Как стало известно телеканалу от источника в экстренных службах, пострадали три грузовика Renault, были эвакуированы другие стоящие в отсеках автомобили.

Информации о погибших и пострадавших в результате происшествия не поступало.

14 января сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Раменском городском округе Подмосковья пострадали трое детей и шесть взрослых.