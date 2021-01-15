Nord Stream 2: Достройка «Северного потока – 2» возобновится 15 января

Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2», собирается возобновить укладку газопровода в водах Дании 15 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и имеющиеся у него графики работ в четверг, 14 января.

После этого трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует закончить работы в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США, которые ставят под угрозу завершение проекта.

Предполагается, что баржа выполнит свое задание в последнюю неделю мая, затем ее отбуксируют в территориальные воды ФРГ, где она должна закончить с работой в июне, пишет «Газета.ру».

Регуляторы в Германии и Дании, а также Nord Stream 2 не ответили на запрос агентства о комментарии.

В конце декабря Nord Stream 2 при помощи «Фортуны» завершил укладку одного из двух недостроенных участков трубопровода в германских водах.

Как стало известно 13 января, Госдеп США предупредил некоторые европейские компании, которые, по версии ведомства, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения против них санкций. Позже в Госдепе подтвердили эту информацию.

«СП — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.