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Попова анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России. Препарат был разработан центром Чумакова.

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«Знаю, что институт Чумакова на днях должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны», — сказала Попова на Гайдаровском форуме.

Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах. В октябре в Кирове начались клинические исследования. В испытаниях приняли участие 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

Кроме того, в октябре глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в 2021 году.

В декабре молодые сотрудники Центра имени Чумакова в шутку предложили назвать их вакцину «ЧуВак». По словам гендиректора учреждения Айрата Ишмухаметова, об окончательном названии «идет внутренняя дискуссия».

Отмечается, что в Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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