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Подземный удар: в Индонезии под завалами ищут людей

В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси разрушены десятки зданий
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Разрушения
Фото: REUTERS/Antara Foto/Akbar Tado
Более 60 зданий разрушены на индонезийском острове Сулавеси в результате мощного землетрясения. По меньшей мере 26 человек погибли, под завалами продолжают искать выживших. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Разрушения
Фото: REUTERS/Antara Foto/Akbar Tado
Наиболее пострадал от подземных колебаний город Мамуджу на острове Сулавеси
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Пострадавшие
Фото: REUTERS/Palang Merah Indonesia/v
Там погибли более двух десятков человек
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Поиски
Фото: Getty Images/SAR Hidayatullah/Anadolu Agency
Среди разрушенных зданий — больница, офис местного губернатора и отель
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разрушения
Фото: REUTERS/Antara Foto/Akbar Tado
Под завалами разрушенной больницы оказались врачи и пациенты. Спасатели ищут выживших
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Разрушения
Фото: REUTERS/Antara Foto/Akbar Tado
В результате землетрясения произошло несколько оползней
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Разрушения
Фото: Getty Images/SAR Hidayatullah/Anadolu Agency
Около 2 тыс. человек остались без крова
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Поиски
Фото: REUTERS/Basarnas Sulbar
Спасатели разбирают завалы в Мамуджу
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Akbar Tado
Жилой дом после землетрясения
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Пострадавшие
Фото: Getty Images/SAR Hidayatullah/Anadolu Agency
Эпицентр двух подземных толчков находился в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре на глубине 8 км
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Поиски
Фото: REUTERS/Basarnas Sulbar
После двух подземных толчков зафиксировано не менее 26 афтершоков
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Разрушения
Фото: REUTERS/Antara Foto/Akbar Tado
Местные геофизики предупреждают, что в случае еще одного более мощного землетрясения возможно возникновение цунами
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