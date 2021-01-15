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Глава Бурятии подписал указ об отставке правительства региона

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Глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу, 15 января, подписал указ об отставке правительства региона.

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«О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

Цыденов попросил членов правительства продолжать работать до того, как будет утвержден новый состав. До этого времени все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.

«Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше»,— отметил он.

По словам Цыденова, в Бурятии требуются структурные изменения.

Среди основных задач он назвал создание условий для работы и жизни людей, вопросы экологии, поддержка семей с детьми. Также глава республики обратил внимание на сферы образования и здравоохранения.

В конце декабря пресс-служба кабмина сообщила о решении направить 2,5 млрд рублей на поддержку трех регионов, у которых из-за распространения коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. Среди тех, кто получит помощь указывалась Бурятия.

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