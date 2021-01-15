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Аналитики заявили о росте цен на такси в России

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В России значительно выросли цены на такси, сообщает в пятницу, 15 января, «Коммерсант» со ссылкой на данные Bank of America (BofA).

Шашечки или ехать: такси крупных агрегаторов попались на нарушениях
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По данным аналитиков, в декабре 2020 года цены на поездки у крупнейших онлайн-агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» повысились на 50–70%.

Основной причиной роста цен, по мнению исследователей, является восстановление рынка. Так, в декабре по сравнению с маем количество поездок увеличилось, потому что сотрудники начали выходить с дистанционной работы.

В ходе исследования сравнивались средние значения в разное время в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Воронеже и Ярославле.

Кроме того, аналитики указывают на такой фактор, как сезонность. Так, к концу года всегда возрастает спрос на услугу.

При этом 31 декабря Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать цены на поездки зимой.

Ранее, 4 декабря, в дептрансе составили рейтинг самых популярных агрегаторов такси. Так, в Москве самым популярным агрегатором такси по-прежнему остается «Яндекс. Такси», на втором месте находится «Ситимобил», а доли остальных агрегаторов, включая inDriver и «Везет» составили 3%.

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