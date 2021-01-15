Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году

Корейская компания Kia планирует до 2027 года выпустить семь новых моделей электромобилей. Об этом 15 января сообщает Autonews со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что все эти машины будут построены на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), предназначенной для автомобилей с электромоторами.

Первой новинкой станет кроссовер, который на данный момент известен под внутренним обозначением CV. Премьера машины должна состояться в I квартале 2021 года. Запас хода электрокроссовера составит около 500 км.

Кроме того, бренд выпустит на новой платформе хетчбэки и минивэны с электрической силовой установкой. Однако все подробности об остальных машинах пока держатся в секрете.

При этом Kia также анонсировала появление целого ряда специальных автомобилей, которые получат модульный кузов, который можно будет менять в зависимости от потребностей клиентов.

29 декабря сообщалось, что на российском рынке появится обновленный лифтбек Kia Stinger.