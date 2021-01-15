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Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году

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Корейская компания Kia планирует до 2027 года выпустить семь новых моделей электромобилей. Об этом 15 января сообщает Autonews со ссылкой на собственного корреспондента.

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Отмечается, что все эти машины будут построены на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), предназначенной для автомобилей с электромоторами.

Первой новинкой станет кроссовер, который на данный момент известен под внутренним обозначением CV. Премьера машины должна состояться в I квартале 2021 года. Запас хода электрокроссовера составит около 500 км.

Кроме того, бренд выпустит на новой платформе хетчбэки и минивэны с электрической силовой установкой. Однако все подробности об остальных машинах пока держатся в секрете.

При этом Kia также анонсировала появление целого ряда специальных автомобилей, которые получат модульный кузов, который можно будет менять в зависимости от потребностей клиентов.

29 декабря сообщалось, что на российском рынке появится обновленный лифтбек Kia Stinger.

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