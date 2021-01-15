В ДТП с шестью машинами в Ростовской области погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при столкновении шести автомобилей на трассе в Морозовском районе в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 января.

«Предварительно, в результате ДТП погибли два человека, один пострадал», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения полиции. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Согласно предварительной информации, столкнулись два грузовика Mercedes и Scania, а также «Газель», Honda, Volkswagen и Toyota.

Ранее, в пятницу, в Иркутской области произошла авария с двумя автомашинами, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека и пострадал один ребенок. Машины столкнулись на трассе «Вилюй» примерно в 100 км от города Братска в сторону города Усть-Кут.

Пострадавшую 12-летнюю девочку госпитализировали.