Сейшельские острова откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

Власти Сейшельских островов с 15 января откроют границы для путешественников со всего мира, если те сделали прививку от COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление министра туризма Сильвестра Радегонде сообщает Seychelles News Agency.

По словам чиновника, путешественникам понадобится сделать две дозы вакцины от коронавируса и предоставить соответствующие документы. Кроме того, туристы должны предоставить при въезде стран ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.

«Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей. В первую очередь, для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диг, Праслине, а также на Маэ. Кроме того, это даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика», — заявил Радегонде.

К марту текущего года власти Сейшел намерены вакцинировать 70% местных жителей, что должно создать коллективный иммунитет. Если нужному числу граждан будет сделана прививка от COVID-19, то туристам при въезде нужно будет предоставить только отрицательный тест на коронавирус.

Как рассказала Флорида Бижу, менеджер программы иммунизации, сейчас вакцину получают 2000 жителей Сейшельских островов ежедневно. Если такие темпы будут сохраняться, а власти смогут получить и другие произведенные в мире вакцины, то до конца месяца привиты от COVID-19 будут около 45 тыс. человек.

В начале декабря «Аэрофлот» получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова. Об этом говорится в приказе Росавиации, опубликованном 4 декабря на официальном сайте ведомства.