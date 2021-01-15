Карантинные меры продлили в ЯНАО до весны

Власти ЯНАО приняли решение о продлении режима повышенной готовности из-за COVID-19 до 1 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Как пишет ИА «Ура.ру», власти Ямала впервые продлили карантин сразу на 1,5 месяца. Таким образом, до весны в округе продолжат действовать ограничения для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, обязательно ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, действует запрет на ночные развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов по ночам.

По данным на 15 января, в ЯНАО зарегистрировано 34 068 случаев коронавируса, умер 361 человек. Агентство отмечает, что решение о продлении ограничений может быть связано с тем, что в округе последние недели продолжается мощная волна смертей. Ямальцы с подтвержденной инфекцией умирают каждый день на протяжении 36 суток.

В то же время в ЯНАО с августа продолжает действовать третий этап снятия ограничений, но все совещания по-прежнему рекомендуют переводить в онлайн-формат, а массовые мероприятия находятся под запретом.