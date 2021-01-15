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Цирк в Омске откроют после 10 месяцев простоя

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Цирк в Омске возобновляет свою работу. С 6 февраля начинается показ шоу Королевского цирка Гии Эрадзе «Песчаная сказка», говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения.

Учреждение не работало с марта 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, двери цирка оставались закрытыми на протяжении 10 месяцев.

По словам директора цирка Елены Агафоновой, которые приводит ИА «Город55», учреждение не работало дольше других организаций культуры из-за того, что подчиняется не региональному министерству культуры, а ФКП «Росгосцирк», принимающему решение о работе региональных цирков.

Руководитель Омского цирка сообщала, что всё это время репетиции не прекращались, артисты находятся в отличной физической форме и полны желания встретиться со зрителями.

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