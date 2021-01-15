Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

Два автомобиля столкнулись в Иркутской области, по предварительным данным, четыре человека погибли и пострадал ребенок. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в региональном главке МВД.

«ДТП произошло на трассе «Вилюй» примерно в 100 км от города Братска в сторону города Усть-Кута. Столкнулись автомобили Toyota и Lexus. По предварительной информации, четыре человека погибли, пострадал один — это ребенок», — приводит ТАСС текст сообщения.

Уточняется, что в результате аварии погибла супружеская пара (61-летний водитель и 67-летняя пассажирка Toyota) и 35-летние родители пострадавшего ребенка, находившиеся в автомобиле Lexus.

Девочку 12 лет госпитализировали.

12 января ДТП произошло в Оренбургской области на трассе Соль-Илецк–Акбулак. Столкнулись две легковые машины, в результате чего погиб один человек, еще один получил травмы.