Вакцинацию групп риска от COVID-19 начали в Тюменской области

В Тюменскую область в четверг, 14 января, доставили 5542 дозы вакцины «Спутник V». По данным на 15 января, прививку поставили 1956 человек.

В основном вакцинируют представителей групп риска. К приоритету первого уровня относят медицинских работников, учителей и преподавателей, работников социальной сферы.

Второй уровень составляют работники организаций транспорта, сферы услуг, предприятий энергетики, волонтеров, военных, сотрудники правоохранительных органов. К третьему относятся призывники, госслужащие, учащиеся профессиональных образовательных организаций и вузов старше 18 лет.

Как сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональный минздрав, для Тюменской области в ближайшее время полагается 73 500 доз вакцины. Таким образом, там ждут поступления в ближайшее время еще 68 тыс. доз вакцины.

14 января сообщалось, что в Минздраве допустили снятие некоторых ограничений для тех, кто получил сертификат о вакцинации от COVID-19.