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Глава Бурятии подписал указ об отставке правительства региона

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Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство региона. Об этом сообщается на сайте администрации республики в пятницу, 15 января.

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«О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена», — отмечается в сообщении.

По его словам, перед правительством стоят сложные задачи, требуются структурные изменения. Среди них — создание комфортных условий для работы и жизни в регионе и новых рабочих мест. Кроме того, остро стоят вопросы экологии, сохранения лесов. Внимания также требуют сферы образования и здравоохранения.

Цыденов подчеркнул, что хочет переговорить с каждым членом правительства отдельно .

«В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — сказал он.

В ноябре президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с Цыденовым заявил, что в стране нужно решить проблемы с динамикой доходов населения. Он указал, что надо выделять случаи, где это требует «особого внимания».

Российский лидер потребовал от бурятского главы обратить внимание на аварийный фонд жилья в субъекте, отметив, что его «многовато», а также на объемы строительства.

В конце декабря правительство России направило еще более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов трех регионов, у которых из-за коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. В их числе оказалась Бурятия.

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