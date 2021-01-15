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Службы ЖКХ Омска ждут потепления для уборки наледи с проезжей части

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В Омске дорожные службы ждут потепления, чтобы убрать наледь на дорогах. Пока это сделать трудно, поскольку колейность образовалась при низких температурах. К тому же дороги забиты автотранспортом. Потепление ожидают вечером 15 января.

Как поясняет ИА «ОМСКРЕГИОН», к образованию снежно-ледяных отложений и колейности привел резкий перепад температур после снегопада. Противогололедные материалы при температуре ниже –25 градусов работают не в полную силу, а срезку ледяных наростов автогрейдерами необходимо выполнять на одних и тех же участках по несколько раз.

За минувшие сутки удалось устранить снежно-ледяные образования на общей площади 272,2 тыс. кв. м. В ближайшие сутки планируется активная и повсеместная обработка проезжей части противогололедными материалами и прометание.

Об аномальном похолодании, в том числе и в Омской области, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал в конце декабря 2020 года. В Красноярском крае, где температура понижалась до –53 градусов, за медицинской помощью обратились около 500 человек.

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