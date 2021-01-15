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Минэкономразвития предложило запретить покупку банков государством

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Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства приобретать финансовые активы. Соответствующий документ 15 января оказался в распоряжении РБК.

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Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции». Запрет на покупки касается Российской Федерации, государственных и муниципальных образований, компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Кроме того, соответствующие ограничения распространяются и на Центробанк.

В документе подчеркивается, что если покупатель с госучастием нарушит запрет, то сделка по решению суда может быть признана недействительной, пишет «Газета.ру».

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что подобные изменения продиктованы ситуацией на финансовом рынке. В частности, еще три года назад доля государства в банковском секторе достигала 70%.

В декабре 2020 года в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщили, что российские банки с высокой долей вероятности могут столкнуться с системным кризисом до конца ноября 2021 года.

В конце ноября 2020 года председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что рост банковского сектора России на горизонте трех лет замедлится.

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