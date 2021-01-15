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В Приангарье впервые оштрафовали граждан за сокрытие сведений о терроризме

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Суды в Иркутской области впервые в регионе привлекли к ответственности граждан, не сообщивших властям о террористической деятельности. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, пресс-служба регионального управления ФСБ.

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«В Иркутской области впервые привлечены к ответственности виновные в несообщении о террористической деятельности. Судебные штрафы в размере 30 тыс. и 20 тыс. рублей выплатили двое граждан одной из стран ЦАР (Центрально-Азиатского региона — Ред.) за несообщение в органы власти о террористической деятельности. Решения по не связанным между собой уголовным делам постановлены Тулунским районным судом и Кировским районным судом Иркутска», — цитирует ТАСС данное заявление.

По данным следствия, проживающий в Тулуне 24-летний разнорабочий, на протяжении длительного времени переписывался со своим соотечественником и знал, что тот занимается вовлечением в террористическую деятельность других граждан, а также готовит их отправку в Сирию.

Во втором случае 27-летний сотрудник одной из транспортных компаний Иркутска общался с соотечественником, готовившимся участвовать в деятельности террористической организации.

В феврале 2020 года жительницу Волгограда оштрафовали на 50 тыс. рублей за сокрытие информации о террористической деятельности. Следователи выяснили, что она покрывала подругу, принимавшую участие в незаконном вооруженном формировании.

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