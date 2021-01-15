В Пермском крае депутаты ввязались в драку с жителями

Заседание депутатов думы города Александровск в Пермском крае обернулось потасовкой с местными жителями. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 января.

Горожане заблокировали городскую думу и не пускали депутатов внутрь. В результате парламентарии решили взять здание штурмом.

На кадрах, которые опубликовал телеканал, видно, как мужчина пытается прорваться в здание. Дорогу ему перегородила толпа, в том числе женщина, которая начала кричать.

Местные жители требуют от гордумы самороспуска, так как в городе так и не избрали мэра. Отмечается, что два лагеря депутатов не могут прийти к соглашению.

В итоге парламентарии провели заседание на улице — внутрь их так и не пустили.

В октябре 2020 года портал Ura.ru отмечал, что Александровский городской округ уже год остается без мэра. На пост претендуют руководитель МУП «Теплоэнергетика», экс-глава Александровска Владимир Хомяков и муниципальный депутат Ольга Лаврова.