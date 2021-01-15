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Протяженность дорожных заторов в Москве достигла 35 км

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В Москве утром в пятницу длина дорожных заторов составляет 35 км, вечером в столице ожидаются пробки в восемь баллов. Об этом 15 января сообщает официальный Telegram-канал городского дептранса.

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На данный момент пробки в Москве оцениваются в три балла. Движение затруднено из-за ДТП и дорожных работ.

Есть сложности на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Сущёвского вала до Русаковской эстакады. Перед Митьковским тоннелем собирается пробка из-за небольшой аварии в правой полосе.

«Еще один неприятный затор стоит на внешней стороне МКАД перед Химкинским мостом. Почти четырехкилометровый затор образовался из-за столкновения двух машин в средних рядах на мосту. В остальном, без неожиданностей. Длина заторов — 35 км», — говорится в сообщении дептранса.

Ожидается, что днем пробки достигнут 7 баллов, вечером — 8.

Накануне вечером пробки в Москве достигли 9 баллов.

В тот же день заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что наземный транспорт Москвы работает в соответствии с графиком, несмотря на снегопад. При этом он попросил всех автомобилистов по возможности воздержаться от поездок по городу.

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