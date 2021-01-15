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Эксперты перечислили продукты для укрепления волос

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Специалисты выбрали продукты питания, которые положительно сказываются на здоровье и красоте волос. Подробнее об этом сообщается в статье на сайте «Ридус».

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В частности, эксперты пришли к выводу, что укреплению волос способствует включение в свой рацион витаминов группы A, B, D и E.

«Витамин А известен своей важностью для здоровья глаз и иммунной системы, но также он играет ключевую роль в росте волос. <…>. Большое количество витамина А содержат: морковь, тыква, брокколи, шпинат, сладкий перец и т. д. Однако не всем стоит увеличивать употребление этого витамина, поскольку его избыток может привести к повреждению печени и, как ни странно, к выпадению волос», — отмечается в материале, опубликованном 14 января.

В свою очередь витамины группы B помогают росту волос, так как играют ключевую роль в образовании красных кровяных телец, которые переносят кислород к коже головы, чтобы волосяные фолликулы могли производить новые волосы. Специалисты отметили, что данная группа витаминов есть в мясе, печени, рыбе, яйцах, молоке, сыре.

Витамин D, по сведениям экспертов, помогает организму усваивать кальций и магний, и укреплять кости. Кроме того, он увеличивает количество волосяных фолликул в коже головы. Для восполнения этого витамина следует включить в свой рацион жирную рыбу, яйца, сыр и некоторые виды грибов.

Витамин Е действует как антиоксидант, помогая защитить клетки от окислительного стресса, который связан с выпадением волос. Данным витамином богаты такие продукты как миндаль, кедровые орехи, брокколи, авокадо, манго, арахис, лосось, болгарский перец.

В конце ноября 2020 года британский трихолог Филипп Кингсли сообщил, что человек может начать лысеть из-за недостатка витамина B12, поэтому во избежание потери волос следует употреблять печень, которая богата этим биологически активным веществом.

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