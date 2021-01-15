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В Крыму назвали условие для начала переговоров Москвы и Киева

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Переговоры и поиски компромиссов между Россией и Украиной должны начинаться с признания властями Киева российского статуса Крыма. Об этом сообщил «РИА Новости» сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец в пятницу, 15 января.

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Накануне первый президент Украины, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма для разрешения противоречий между государствами.

«Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять. Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет», — считает Чегринец.

По его словам, именно с «этой простой истины» и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов.

Он выразил мнение, что рано или поздно отношения двух стран выйдут на новый качественный уровень для блага братских народов.

В свою очередь? депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Крым является законной частью России, и компромисса по этому вопросу с Киевом быть не может. Он напомнил, воссоединение полуострова с Россией прошло в рамках международных и украинских законов.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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