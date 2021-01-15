Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Два человека стали жертвами ЖТП с участием двух автомобилей под Саратовом. Об этом в четверг, 14 января, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла в районе села Полчаниновка трассе Нижний Новгород – Саратов. столкнулись Hyundai Getz и ВАЗ-2112. В результате два человека погибли, еще трое получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.

Как пишет сайт kp.ru, погибли две женщины — водитель отечественного авто и ее пассажирка. Пострадавшие — еще две пассажирки ВАЗа и водитель иномарки.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее 15 января сообщалось, что в Иркутской области в результате ДТП погибли четыре человека и пострадал один. Столкнулись легковые автомобили Toyota и Lexus. Погибли четверо взрослых, ребенок пострадал.