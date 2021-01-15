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Более 2 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота вакцинировались от коронавируса

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Свыше 2 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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В пресс-службе добавили, что в первую очередь прививка была сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19, и военнослужащим, несущим боевое дежурство.

«Также были вакцинированы представители командования ТОФ. В настоящее время успешно проводится второй этап вакцинации, которую прошло уже более 2 тыс. тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдаленных постах в островной зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время медики ТОФ планируют приступить к вакцинации членов семей военнослужащих.

Ранее 15 января сообщалось, что в Абхазии стартовала плановая вакцинация от коронавируса личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО). В рамках первой партии на базу доставили 500 доз двухкомпонентной российской вакцины «Спутник V». Вакцину в первую очередь получили медперсонал и командный состав, а также военнослужащие на боевом дежурстве.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

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