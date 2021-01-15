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Адвокат рассказала об опасности предоставления своего домашнего адреса

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Домашний адрес относится к личным данным человека, воспользовавшись которыми злоумышленники могут оформить на него SIM-карту, микрозаtм или похитить деньги с банковского счета. Об этом заявила «РИА Новости» адвокат КА Pen & Paper Александра Харина в пятницу, 15 января.

Кто нас знает: треть утечек данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию
Все инциденты произошли по вине сотрудников медицинских и других организаций, имевших доступ к спискам зараженных

По закону информация о месте жительства относится к персональным данным, поэтому ее использование другими лицами возможно только с непосредственного согласия человека.

При регистрации скидочных карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях домашний адрес называть не стоит.

Харина подчеркнула, что нельзя заполнять анкеты на ранее незнакомых сайтах после перехода по гиперссылкам и на порталах с развлекательным контентом. Такие сервисы отличаются крайне низким уровнем информационной безопасности, что влечет опасность утечки персональных данных.

Адвокат отметила, что последствия могут быть самыми серьезными. Самым незначительным из них может стать навязчивая реклама.

Согласно исследованию компании InfoWatch, обнародованному 11 января, более 100 млн записей персональных данных россиян утекло в интернет в прошлом году.

В основном утечки происходили в хай-тек-индустрии, сфере финансов и государственном секторе. В глобальном масштабе они случались в сфере здравоохранения, хай-тек-индустрии и госсекторе.

Основными виновниками утечек в России остаются сотрудники компаний, на долю которых приходится около 80% всех нарушений. Примерно три четверти утечек происходили из-за умышленных действий персонала.

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